Москва, , 13:43 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 256 самолетов и 139 вертолетов. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

Также уничтожено 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы военной автомобильной спецтехники.

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