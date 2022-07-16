16 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который усомнился в том, что политический кризис в стране позволит ей продолжать поставки оружия Украине.

Мирослава Романенко, , 13:55 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо усомнился в том, что политический кризис в стране позволит ей продолжать поставки оружия на Украину. Об этом дипломат заявил в интервью изданию Politico.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие [на Украину]. Это одна из многих серьезных проблем», — сказала он.

По мнению политика, «русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство».

Заявление министра иностранных дел Италии обсудили в мессенджере Telegram.

«А как дышали, как дышали…» — с сарказмом отреагировал Сергей.

«Пошла жара… Итальянцы, давайте! Не подводите нас. Россия верит в вас. А то осень скоро. Если что, мы предупредили», — с юмором написала Ирина Д.

«Легко слили украинцев», — добавил Олег С.

«Это было предсказуемо с самого начала. Душить ЕС требованием убивать свою экономику санкциями. И при этом требовать помощи и сплавить на содержание своих граждан. Что-то другое могло случиться?!» — задумалась «мимо проходила».

«Сдается мне, что таким способом итальянцы корректно послали украинцев…» — выразил предположение Freedom.

«Американцы дадут макаронникам волшебный пендель, и куда они денутся? Война не только до последнего украинца, но и до полной разрухи Европы», — отреагировала «Снегурочка».

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

«Закономерный итог связи с Украиной», — пишет «Белое облако».

«Вовремя предать, — это не предать, а предвидеть», — с сарказмом прокомментировала Helga E.

«Украину сегодня спасет не западное оружие, а капитуляция Зеленского. Поставки оружия только затягивают конфликт, но на сам результат они никак не повлияют», — подчеркнула Эльвира Е.

«Оно им надо? Как в бездонную бочку в эту Украину», — смеется Виталий.

«Я вот думаю, на что они надеются, держа так долго под санкциями государство, которое больше Европы всей вместе взятой?» — недоумевает Jon.

«Русские радуются, что их правительство смогло преодолеть санкционное давление, созданное ЕС, и при этом сработала карма. Русские видят, что правда на их стороне, и это радует их», — отметил Key.

«Самое ужасное, что на публике они говорят одно, а делают ровно наоборот», — заметила Еленка.

«В Италии больше проблем не осталось, как горевать о том, что они не смогут поставлять оружие Украине? Разбрелись бы уже по норам своим и внутренними делами занимались: пожары тушили, своих людей от ковида спасали, для примера», — написал «Добрый Заяц».

«Некогда нам радоваться по отдельности каждому. Когда вся Европа посыпется… Тогда заодно и отпразднуем…» — иронизирует Андрей Викторович.

«Мы никого не заставляли поставлять оружие на Украину. Да и санкции не мы вводили. Европа танцует на задних лапках перед американцами — пусть теперь пожинает плоды своих танцулек», — отреагировала Алёнка.

«Не рой другому яму, сам в неё попадёшь! Non sciami un altro buco, ci entrerai tu stesso!» — отметила Юлия.

«Если вы не уверены в своих силах и умственных способностях, то не стоило вообще не то что рот открывать, не надо было даже косо думать в адрес России. Лишний раз только доказали свою отсталость, признав, что вас, бедолаг, опять Путин довёл…» — подытожила одна из участниц обсуждения.