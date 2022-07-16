Москва, , 13:41 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах н. п. Долгенькое, Малая Камышеваха, Изюм Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск ЛНР, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная ДНР. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

БПЛА Mil.ru

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Кроме того, в районе н. п. Новозвановка ДНР перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области — два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

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