Москва, , 13:38 — REGNUM Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах н.п. Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

Истребители МиГ-29 Mil.ru

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«Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражен 21 пункт управления, а также пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

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