Абакан, 16 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Усть-Абаканского районов, а также у одного гостя из Москвы. В двух случаях пациенты заболели после пребывания в другом регионе или за рубежом.

«Амбулаторно лечатся 62 (+1) пациента, проходят лечение в стационаре 13 (-1) человек: на аппаратах ИВЛ ни одного человека», — добавили в правительстве.