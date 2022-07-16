Москва, , 13:34 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражен 21 пункт управления, а также пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы на Украине поражены два взвода реактивных систем залпового огня.

Также поражены 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Артемовск, Северск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73-х районах.

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