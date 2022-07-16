Москва, , 13:32 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы на Украине поражены два взвода реактивных систем залпового огня. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б» Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Также поражены 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Артемовск, Северск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73-х районах.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВС России в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод».

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