Вашингтон, 16 июля 2022, 13:30 — REGNUM Возможность создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) донного базирования, а также ядерного оружия с возможностью запуска его из туннелей изучалась Военно-воздушными силами США. Об этом 16 июля сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на отчёт Федерации американских ученых.

Ядерное оружие США
Ядерное оружие США
National Museum of the USAF

Уточняется, что в первом случае ракета должна быть помещена в «водонепроницаемую капсулу, закрепленную на дне глубокого озера» и после поступления команды на запуск «капсула высвобождается и устремляется к поверхности, после чего запускается двигатель ракеты, и она идет вверх».

Кроме того, отмечается, что для создания ядерного оружия с возможностью запуска его из туннелей предполагалось создание сети подземных туннелей с железнодорожными путями. При этом указывается, что ракеты должны перемещаться по рельсовой системе на пусковых установках и пробиваться сквозь землю наверх при запуске.

Также добавляется, что от этих идей отказались по причинам финансового, технологического и экологического характера, и новые создаваемые в США ракеты LGM-35A Sentinel наземного базирования планируется запускать из установок, на которых в данный момент стоят МБР LGM-30G Minuteman III.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля экс-гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал, что к новым испытаниям и серийному производству готовится новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».