Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Возможность создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) донного базирования, а также ядерного оружия с возможностью запуска его из туннелей изучалась Военно-воздушными силами США. Об этом 16 июля сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на отчёт Федерации американских ученых.

Ядерное оружие США National Museum of the USAF

Уточняется, что в первом случае ракета должна быть помещена в «водонепроницаемую капсулу, закрепленную на дне глубокого озера» и после поступления команды на запуск «капсула высвобождается и устремляется к поверхности, после чего запускается двигатель ракеты, и она идет вверх».

Кроме того, отмечается, что для создания ядерного оружия с возможностью запуска его из туннелей предполагалось создание сети подземных туннелей с железнодорожными путями. При этом указывается, что ракеты должны перемещаться по рельсовой системе на пусковых установках и пробиваться сквозь землю наверх при запуске.

Также добавляется, что от этих идей отказались по причинам финансового, технологического и экологического характера, и новые создаваемые в США ракеты LGM-35A Sentinel наземного базирования планируется запускать из установок, на которых в данный момент стоят МБР LGM-30G Minuteman III.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля экс-гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал, что к новым испытаниям и серийному производству готовится новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».