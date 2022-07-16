Москва, , 13:29 — REGNUM Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВС России в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

«Точка-У» VoidWanderer

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«Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25-ти районах», — отмечается в сообщении.

Также, на фоне успешных действий ВС России и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе.

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