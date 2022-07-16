Чернушка, Пермский край, 16 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Чернушинском городском округе Пермского края местный 34-летний житель попался на хранении почти килограмма растительных наркотиков. Об этом сообщает краевое главное управление МВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Установлено, что гражданин выращивал на территории своего частного дома наркосодержащие растения. Сушил он их в детской комнате.

При обыске у него также изъяли измельчитель, электронные весы и ультрафиолетовую лампу. Суда гражданин ждёт под домашним арестом.