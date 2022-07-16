Житель Прикамья попался на хранении килограмма наркотиков
Чернушка, Пермский край, 16 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Чернушинском городском округе Пермского края местный 34-летний житель попался на хранении почти килограмма растительных наркотиков. Об этом сообщает краевое главное управление МВД.
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Нет наркотикам
Установлено, что гражданин выращивал на территории своего частного дома наркосодержащие растения. Сушил он их в детской комнате.
При обыске у него также изъяли измельчитель, электронные весы и ультрафиолетовую лампу. Суда гражданин ждёт под домашним арестом.