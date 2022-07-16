Москва, , 13:26 — REGNUM На фоне успешных действий ВС России и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», — отмечается в сообщении.

Также, в результате удара высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников.

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