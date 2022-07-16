Москва, , 13:23 — REGNUM В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

Самолёт ВКС России Mil.ru

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Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении.

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