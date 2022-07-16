Москва, , 13:19 — REGNUM В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

Су-30СМ ВКС России Mil.ru

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«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем ВСУ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады теробороны ВСУ в Николаеве уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников.