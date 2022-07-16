Москва, 16 июля 2022, 13:15 — REGNUM Факты обстрела украинскими вооружёнными формированиями территории Курской области зафиксируют российские следователи. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«СК России в рамках уголовных дел зафиксирует факты обстрелов украинскими силовиками территории Курской области», — говорится в сообщении.
Также указывается, что ранее киевские боевики обстреляли приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области и поселок Тёткино, в результате чего получили повреждения жилые дома и ряд объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, отмечается, что следствие установит все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о новых преступлениях киевских боевиков против республик Донбасса и других регионов запросят у Минобороны РФ следователи.