Москва, 16 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Факты обстрела украинскими вооружёнными формированиями территории Курской области зафиксируют российские следователи. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«СК России в рамках уголовных дел зафиксирует факты обстрелов украинскими силовиками территории Курской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее киевские боевики обстреляли приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области и поселок Тёткино, в результате чего получили повреждения жилые дома и ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, отмечается, что следствие установит все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о новых преступлениях киевских боевиков против республик Донбасса и других регионов запросят у Минобороны РФ следователи.