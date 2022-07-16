Донецк, 16 июля 2022, 13:14 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное «натовскими» снарядами. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:25 — н.п. Курдюмовка — н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; ️12:25 — н.п. Курдюмовка — н.п. Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее украинские боевики обстреляли Донецк из «Градов».
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