Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Известный рэпер Jay-Z (Шон Кори Картер) рассказал, на каких условиях сотрудничает с другими музыкантами. Об этом сообщил портал HipHopDX 16 июля.

Jay Z Cori Martin

Как признался рэпер, в последние несколько лет он перестал брать оплату за работу над чужими композициями, участвуя полностью безвозмездно. В то же время Jay-Z отметил, что принимает предложения о сотрудничестве только от тех артистов, которых знает лично.

Напомним, Jay-Z начал музыкальную карьеру в конце 1980-х годов. К настоящему моменту артист успел записать 13 студийных альбомов, став одним из самых богатых рэперов в истории.

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