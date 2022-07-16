Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM 24-летний центральный защитник сборной Венгрии по футболу Аттила Салаи, выступающий за турецкий «Фенербахче», может продолжить карьеру в России. Как сообщает издание Marca, санкт-петербургский «Зенит» готов предложить 14 миллионов евро за трансфер футболистов.

Логотип «Зенита»

По информации источника, на Салаи также претендуют «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».

За «Фенербахче» Аттила Салаи выступает с 18 января 2021 года после перехода из «Аполлона» за 2,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость венгра, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Салаи принял участие в 31-м туре турецкой Суперлиги 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил шесть желтых карточек.