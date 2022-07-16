Донецк, , 12:58 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:47 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 ракеты из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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