Москва, , 12:59 — REGNUM Постановление, которое упрощает регистрацию импортных автомобилей в России, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба российского правительства.

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«Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. <…> Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом указывается, что до этого оборудование автомобилей таким оборудованием было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД, однако из-за антироссийских санкций у экстренных служб РФ начались перебои с комплектующими.

Также отмечается, что такой упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года и за этот период, как предполагается, компании-производители систем вызова экстренных служб успеют перенастроить свои логистические цепочки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля подписал президент России Владимир Путин указ о том, что в России количество заместителей председателя правительства сокращено с одиннадцати до десяти.