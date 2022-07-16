16 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Заявленное Сергеем Шойгу в рамках военной спецоперации России на Украине масштабное наступление может быть связано с тем, что американское посольство в Киеве накануне призвало граждан США покинуть Украину. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 13:09 — REGNUM Известие о том, что министр обороны Сергей Шойгу в рамках военной спецоперации России на Украине распорядился наращивать действия войск на всех операционных направлениях, активно обсуждают в интернете. Люди говорят: давно пора. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ждём. И верим а нашу Армию. Вперёд, мужики!» — отметил Сергей Картавцев.

«Работайте, братья. Не останавливайтесь!» — призывает Юлия.

«Наконец-то. Ждем. Накануне было совещание ВВП с Совбезом. Видимо, решение там было принято. Не зря американцы попросили своих граждан свалить с Украины — им уже птичка насвистела, что начинается эскалация», — замечает Маргарита П.

Совещание с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции) Официальное интернет-представительство президента России

«Давить всех, кто держит, направляет и ведёт огонь из орудий по мирному населению, инфраструктуре и нашим российским воинам, вне зависимости от национальности», — предлагает Галина.

«Ну наконец-то… А когда будут массированные удары по Киеву и Львову для уничтожения тех, кто отдаёт приказы бить по мирному населению Донбасса и России?» — спрашивает Михаил.

«Давно пора, а то такими темпами отвоевывать ДНР будем еще года три. Долгие и безрезультатные боевые действия НАС истощают, а не НАТО. Потому что НАТО дома перед телевизорами сидит с попкорном. Они от этого не устают», — рассуждает Денис Буков.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принято в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.

Покинуть Украину по соображениям безопасности призвало накануне, 15 июля, посольство США в Киеве. При этом рекомендовано использовать «частный наземный транспорт».

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