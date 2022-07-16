16 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 13:14 — REGNUM Когда появились сообщения о том, что в Тбилиси впервые после второй карабахской войны пройдет встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, стало очевидным, что происходит «разводка» двух ранее взаимосвязанных политико-дипломатических процессов — нормализации турецко-армянских отношений и подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном. До этого министры встречались в трехстороннем формате с главой МИД России в Душанбе 12 мая.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

На первом направлении в результате достигнутых между спецпредставителями Армении и Турции Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем договоренностей было принято решение «в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией». Стороны также договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран. Турецкий новостной сайт GazeteKars, который цитируют многие армянские издания, сообщает, что «на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию». Их проводит израильская компания. Ожидается открытие погранпереходов «Догукап» с автомобильной и железной дорогами и «Алижан» только с автомобильной дорогой». Также впервые состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы государств подчеркнули «важность процесса урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой, что будет способствовать также укреплению мира и стабильности в регионе».

И в этот момент Ереван с «неожиданным» визитом посетил директор ЦРУ США Уильям Бернс. Он провел переговоры с Пашиняном и с другими армянскими высокопоставленными чиновниками, обсудил с ними, как указывается в официальных сообщениях, «вопросы международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом». Ранее США предлагали Еревану помощь в делимитации границы с Азербайджаном, хотя никто не знает, о какой конкретно помощи шла речь. Но в данном случае, по оценке турецких экспертов, Бернса интересовали перспективы выстраивания отношений между Арменией и Турцией. Они полагают, правда, ссылаясь на греческие источники, что на американского президента Джо Байдена стали оказывать сильное давление лидеры армянской диаспоры в США, которые требуют, чтобы «продажа Турции истребителей F-16 увязывалась и с армянским вопросом».

Уильям Бернс (сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

Что касается второго направления, перспектив подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, то, судя по заявлению президента Ильхама Алиева, на этом пути еще немало проблем. Конечно, азербайджанская сторона делает главный упор на необходимость соблюдения всех положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, на реализацию трехсторонних договоренностей по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе по линии Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также запуске процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы при консультативном содействии России. Но при этом Алиев указывает, что армянская сторона «до сих пор предпринимает попытки реанимировать умершую Минскую группу ОБСЕ», рассчитывая в этом формате решит проблему статуса Нагорного Карабаха. Баку также настаивает на выводе из этого анклава армянских вооруженных формирований.

Уже сам факт того, что эти требования выставлены накануне встречи в Тбилиси глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, наводит на мысль, что их диалог будет нелегким и, возможно, долгосрочным. И что-то подсказывает, что мирному договору между Азербайджаном и Арменией будет предшествовать турецко-армянская нормализация. Возможно, не случайно представители армянской оппозиции заявляют, что якобы параллельные «мирные усилия на Южном Кавказе осуществляет помимо России и Европа».

Есть и парадокс, на который обращает внимание французский журнал Causeur: украинский кризис стал ускорять развитие событий в Закавказье, в игру в том регионе мира всё активнее начинают вовлекаться США и ЕС. Вспомним хотя бы то, как в конце мая Пашинян и Алиев в третий раз за полгода встречались в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Теперь в игру вступают США, и кто-то, то ли Ереван, то ли Баку, начинает чувствовать себя более уверенным. Пока только запущен прямой канал для переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Однако интересы, стоящие за ними, различаются. Для Алиева речь идет о закреплении военной победы в 2020 году посредством международного соглашения. Для Пашиняна задача — переиграть итоги войны на дипломатическом фронте.