Вашингтон, 16 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. 79-летний американский лидер Джо Байден зависим от лекарств для усиления функций головного мозга и принимает их перед всеми своими публичными выступлениями, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Adam Schultz Biden for President Джо Байден

Ранее сам Байден отвергал подобные обвинения, однако Карлсон заверил, что говорил со свидетелем, который видел предполагаемое лекарство во время предвыборной кампании-2020.

«Его сотрудники под руководством доктора Джилл… давали ему таблетки перед каждым публичным выступлением. … В определенный час дают ему дозу лекарства», — отметил он.

Ведущий Fox News также добавил, что Байден недееспособен и страдает слабоумием.