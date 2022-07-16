Берлин, , 12:46 — REGNUM Антироссийские санкции стран Запада поддерживают далеко не все страны мира, что свидетельствует об эффективности информационной политики России на тему «западной угрозы». Об этом 16 июля говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что в странах участница БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проживает в общей сложности 40% население мира, в то время как в странах Группы семи — только порядка 11%.

Также указывается, что на саммите организации, которая состоялась С 23 июня 2022 года, председатель КНР Си Цзиньпин обвинил НАТО в раздражении России и злоупотреблении мировой экономикой в качестве оружием, подразумевая санкции Запада против Россию.

«На саммите БРИКС стало ясно, что далеко не весь мир однозначно осуждает действия России на Украине так же, как НАТО, ЕС и США. И это показывает, насколько интенсивно Россия экспортирует свою идею о западной угрозе», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шведский ретейлер IKEA на сегодняшний день пока не намерен продавать свои торговые точки в России.