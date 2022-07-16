Лондон, , 15:41 — REGNUM Британская певица Adele (Адель Лори Блу Эдкинс) выпустит биографическую картину о себе. Об этом сообщило издание Elle.

Певица Адель Кадр из интервью

Предстоящий фильм расскажет о карьере артистки, её романе с Ричем Полом, а также о скандальной отмене концерта в США в начале 2022 года. Дата выхода ленты пока что не раскрывается.

Напомним, в январе 2022 года Adele в последний момент отменила свой концерт в Лаг-Вегасе (США). Подобное действие вызвало массовую критику со стороны поклонников певицы.

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