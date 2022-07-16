Лондон, , 12:40 — REGNUM 18-летний атакующий полузащитник молодежной сборной Англии U19 и воспитанник лондонского «Арсенала» сегодня, 16 июля, бесплатно подписал долгосрочный контракт с «Челси». Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Омари Хатчинсон считался один из самых талантливых представителей академии «канониров». Футболист покинул «Арсенал» на правах свободного агента, так как руководство лондонского клуба не смог удовлетворить финансовые требования футболиста.

В ближайшие несколько месяцев Омари Хатчинсон будет тренироваться с молодежной командой «Челси». На данный момент «Челси» не получил ни одного предложения на предмет возможной аренды англичанина.