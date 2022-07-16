Москва, 16 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отметил блестящую подготовку сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде. Об этом 16 июля сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой … Завоеванные вами медали — заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, — отметил он в поздравительной телеграмме.

Путин добавил, что участники убедительно подтвердили высокое качество российского математического образования.