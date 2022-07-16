Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Омской области, который на большой скорости сбил молодую девушку, вышедшую из трамвая, сообщили 16 июля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пассажирку трамвая сбили в Петербурге Пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ло

ДТП произошло 14 июля около 23:50 мск у дома 92 по проспекту Энгельса. 23-летний житель Омской области, управляя автомобилем Toyota Prius, на скорости около 90 км/ч сбил 17-летнюю девушку, которая выходила из трамвая. В результате удара девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

Сотрудники дорожной полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

«Омич — нарушитель со стажем. Только в этом году лихач 95 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, — рассказали в Главке. — С учетом этого, в настоящее время следователи ходатайствуют перед судом Выборгского района Петербурга об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу».