Федеративная Республика Германия, , 12:31 — REGNUM Министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал компании рассмотреть возможность снижения температуры воздуха в зданиях на фоне кризиса с энергосбережением, передает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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«Было бы фатально отапливать офисы до 23:00 и при этом уничтожать целые отрасли промышленности», — отметил он.

Хабек призвал также поменять режим обогрева общественных зданий, которые отапливаются с 6:00 до 23:00.

Ранее некоторые немецкие министерства решили летом охлаждать помещения с кондиционером только до 26 градусов ради экономии энергии.