Херсон, Украина, 16 июля 2022, 12:30 — REGNUM Вооружённые украинские формирования снова подвергли обстрелу посёлок городского типа Чернобаевка в Херсонской области. Об этом 16 июля сообщает телеграм-канал «Readovka».
Отмечается, что, как рассказали местные жители, удар по Чернобаевке был нанесён киевскими боевиками со стороны Николаева.
При этом уточняется, что в результате ударов задрожали стёкла в домах и затем последовали ответные залпы по позициям ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о новых преступлениях киевских боевиков против республик Донбасса и других регионов запросят у Минобороны РФ следователи.