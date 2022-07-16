Херсон, Украина, , 12:30 — REGNUM Вооружённые украинские формирования снова подвергли обстрелу посёлок городского типа Чернобаевка в Херсонской области. Об этом 16 июля сообщает телеграм-канал «Readovka».

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что, как рассказали местные жители, удар по Чернобаевке был нанесён киевскими боевиками со стороны Николаева.

При этом уточняется, что в результате ударов задрожали стёкла в домах и затем последовали ответные залпы по позициям ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о новых преступлениях киевских боевиков против республик Донбасса и других регионов запросят у Минобороны РФ следователи.