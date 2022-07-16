16 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 22:28 — REGNUM В Москве с 14 по 17 июля проходит национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». На площадках города представлены продукты и товары из 65 регионов и разных уголков России. Гостям и жителям столицы предложили познакомиться примерно с 300 региональными брендами питания — это мясо, рыба, выпечка, овощи, фрукты, а также блюда по старинным рецептам.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономическое богатство регионов России можно не только купить, но и попробовать блюда свежеприготовленной кухни по национальным рецептам 10 регионов России. Шеф-повара проводят кулинарные шоу и рассказывают секреты приготовления фирменных блюд на пяти площадках фестиваля — Ореховый бульвар, Площадь Славы, ул. Перерва, ул. Матвеевская и ул. Городецкая.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Площадки фестиваля расположены в центре и в округах города. Всего 22 площадки. Основная площадка фестиваля находиться на набережной в Парке имени Горького. Здесь в мастерских проходят мастер-классы для детей и взрослых. Пять тематических мастерских, где специалисты делятся опытом своего мастерства в рукоделии, росписи посуды, изготовлении напитков, приготовлении блюд и профессиональными знаниями.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На набережной установлена сцена, где показывают театральные постановки, шоу и выступления артистов и фолк-коллективов. В выходные, 16 и 17 июля, на сцены фестивальных площадок выйдут Стас Пьеха, Юлия Савичева, Родион Газманов и другие популярные исполнители.