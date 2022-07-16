Томск, , 12:21 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 865 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 355 человек, в том числе 18 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 132 922. За сутки выявлено 28 новых носителей, 11 из которых госпитализированы в стационары.