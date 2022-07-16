Москва, 16 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Как сообщает издание Globo Esporte, московский футбольный клуб ЦСКА может усилиться 27-летним бразильским центральным защитником «Интернасьонала» Мойзесом, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 1,6 миллиона евро.

ЦСКА

За «Интернасьонал» Мойзес выступает с 24 января 2022 года после перехода из клуба «Баия Салвадор» на правах свободного агента. Текущее соглашение бразильца с «Интернасьоналом» рассчитано до конца декабря 2024 года.

В текущем сезоне Мойзес принял участие в семнадцати матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах (Серия А, Южноамериканский кубок, Лига Гаушу, Кубок Бразилии), в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Америки Минейро» и «Сеары» и одной результативной передачей.