Москва, 16 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«США в своём желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Ранее министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам, заявил накануне журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.