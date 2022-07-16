Москва, , 15:40 — REGNUM Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал рейтинг лучших фантастических фильмов советских режиссёров. Об этом 16 июля сообщил ТАСС.

Сейчас я маску сниму и надышу ват тут Цитата из к/ф «Кин-Дза-Дза». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР

Первое место в списке получила трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Вторую позицию занял «Солярис» Андрея Тарковского, а третьей стала экранизация романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» режиссёра Владимира Бортко.

Ранее стало известно о том, что лента «Кин-дза-дза!» выйдет в повторный прокат в России. Показывать фильм в отечественных кинотеатрах начнут с 28 июля 2022 года.

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