Москва, , 12:14 — REGNUM Информацию о новых преступлениях киевских боевиков против республик Донбасса и других регионов запросят у Минобороны РФ следователи. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«По имеющейся информации, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Краматорске ВСУ дислоцировали свои подразделения на территории детского сада, в Николаеве украинские нацисты создали опорные пункты в многоквартирных жилых домах и не эвакуировали оттуда мирных жителей, а в Торецке в одной из школ размещены военные подразделения и оборудованы склады, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, указывается, что в Одесской области украинские националисты под угрозой увольнения государственных служащих заставляют их сообщать сведения о своих родственниках в России и о лицах, которые выражают недовольство действиями киевского режима. В то же время, отмечается, что подозреваемые в пророссийских настроениях задерживаются и увозятся радикалами в неизвестном направлении.

Помимо этого, добавляется, что размещённая на железнодорожном вокзале в Славянске артиллерия киевских боевиков обстреляла районы центрального рынка города и через несколько минут на месте обстрела уже работали СМИ Украины, которые фиксировали этот факт под видом якобы нанесения ударов по гражданскому населению российскими военными

«Следствие изучит эти сведения и учтет при даче правовой оценки действиям украинских силовиков», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли химический завод «Стирол» в подконтрольной ДНР Горловке.