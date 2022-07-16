Лондон, , 12:14 — REGNUM Сегодня, 16 июля, лондонский «Челси» на своем официальном сайте объявил о трансфере 31-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали. Сумма трансфера составила 38 миллионов евро.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

Еще 2 миллиона евро неаполитанский клуб может получить в качестве бонусов. Контракт Кулибали с лондонским «Челси» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает сенегальца в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Калиду Кулибали принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.