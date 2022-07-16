Донецк, , 12:09 — REGNUM ВСУ обстреляли химический завод «Стирол» в подконтрольной ДНР Горловке, заявил мэр города Иван Приходько.

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Снаряд упал на территорию предприятия утром 16 июля. Пострадало остекление в зданиях и ворота одного из гаражей. «Благо без пострадавших», — написал Приходько в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. В результате атаки погибли два мирных жителя.