Лондон, , 12:09 — REGNUM Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере 25-летнего флангового защитника сборной Украины Александра Зинченко. Сумма трансфера, как сообщает журналист Фабрицио Романо, может составить 30 миллионов фунтов.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

По информации источника, на данный момент «канониры» обсуждают с 25-летним футболистом условия контракта: зарплату и срок соглашения.

За «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступает с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость украинского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами.