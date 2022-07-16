Красноярск, , 12:09 — REGNUM В национальном парке «Красноярские столбы» сорвался со скалы и разбился 34-летний турист. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства ГО ЧС Красноярского края.

Спасатели в нацпарке «Красноярские столбы» Агентство ГО ЧС Красноярского края

Трагедия произошла утром 16 июля. Прибывшие на место спасатели и медики констатировали смерть скалолаза.

«Краевые спасатели в очередной раз напоминают любителям актового отдыха, что без специальной подготовки и снаряжения не рекомендуется покорять вершины национального парка «Красноярские Столбы», — добавили в ведомстве.