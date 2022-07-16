Денис Абрамов,
16 июля 2022, 14:04 — REGNUM Антрацит — небольшой шахтёрский город, расположенный в Луганской Народной Республике. Даже само название город получил в честь антрацита — всемирно известного и самого древнего ископаемого угля. Линия боевых действий уже далеко от Антрацита. Сейчас город всеми силами возвращается к мирной жизни.
Въезд в город Антрацит
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацит
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Регионы России откликнулись на призыв президента о помощи Донбассу. Так, в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и администрацией города Антрацита и Антрацитовского района. Ставрополье бросило все силы на восстановление и мирное развитие региона.
Российский флаг развевается над Антрацитом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацитовский район совсем небольшой: на территории района расположено 56 населенных пунктов и проживает около 100 тысяч жителей.
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В Антраците зажжён Вечный огонь, доставленный из Александровского сада Москвы в мае 2022 года
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памяти погибшего воина в администрации города
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Бессмертный полк Антрацита
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Мемориал героям-шахтёрам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость ЛНР
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятник Ленину
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Поговорил с местными жителями — с 1990-х развитие района практически остановилось. Территория была донором, из которой выкачивались ресурсы, а взамен — ноль. Политика украинизации русского населения, прессинг со стороны националистов — люди натерпелись этого достаточно и в 2014 году вместе со всем народом Донбасса заявили о своем праве свободно жить, говорить на родном языке, идти своим путем. Этот выбор они и поныне защищают с оружием в руках», — отметил во время своего визита в Антрацитовский район глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Посёлок Дубовский Антрацитовского района
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Посёлок Дубовский Антрацитовского района
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Посёлок Дубовский Антрацитовского района
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Посёлок Дубовский Антрацитовского района
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Граффити в поддержу спецоперации России на Украине
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На улицах Антрацита не видно военной техники, не слышно и артиллерийской канонады, до фронта более 100 км. В штатном режиме работает и градообразующее предприятие шахта «Комсомольская».
Шахта «Комсомольская», Антрацит
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Шахта «Комсомольская»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Шахта «Комсомольская»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
10 июля 2022 года в Антраците был открыт второй пункт выдачи паспортов Российской Федерации. По данным правительства ЛНР, более 284 тыс. жителей Республики уже получили гражданство Российской Федерации и в ближайшее время планируется открытие ещё двух пунктов выдачи паспортов РФ на освобожденных территориях ЛНР.
Администрация города Антрацит
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Администрация города Антрацит
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт выдачи российских паспортов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт выдачи российских паспортов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт выдачи российских паспортов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт выдачи российских паспортов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В городах ЛНР украинская гривна используется наряду с российским рублём.
Плакат в поддержку спецоперации России на Украине
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В магазине Антрацита
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В магазине Антрацита
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В магазине Антрацита
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В ходу как российский рубль, так и украинская гривна
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На освобожденной территории ЛНР также функционируют отделения Государственного банка ЛНР. Отделения предоставляют полный спектр банковских услуг для физических лиц, юридических лиц и физлиц-предпринимателей. В полном объёме работают государственные учреждения, магазины, а в школах и детских садах вовсю ведётся подготовка к 1 сентября.
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антрацит, июль 2022 г.
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гимназия №1 Антрацита
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В учебных учреждениях ведётся подготовка к новому учебному году. Гимназия №1 Антрацита
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гимназия №1 Антрацита
Денис Абрамов © ИА REGNUM