16 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 14:04 — REGNUM Антрацит — небольшой шахтёрский город, расположенный в Луганской Народной Республике. Даже само название город получил в честь антрацита — всемирно известного и самого древнего ископаемого угля. Линия боевых действий уже далеко от Антрацита. Сейчас город всеми силами возвращается к мирной жизни.

Въезд в город Антрацит Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антрацит Денис Абрамов © ИА REGNUM

Регионы России откликнулись на призыв президента о помощи Донбассу. Так, в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и администрацией города Антрацита и Антрацитовского района. Ставрополье бросило все силы на восстановление и мирное развитие региона.

Российский флаг развевается над Антрацитом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антрацитовский район совсем небольшой: на территории района расположено 56 населенных пунктов и проживает около 100 тысяч жителей.

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM

В Антраците зажжён Вечный огонь, доставленный из Александровского сада Москвы в мае 2022 года Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памяти погибшего воина в администрации города Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM Бессмертный полк Антрацита Денис Абрамов © ИА REGNUM

Мемориал героям-шахтёрам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость ЛНР Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятник Ленину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Поговорил с местными жителями — с 1990-х развитие района практически остановилось. Территория была донором, из которой выкачивались ресурсы, а взамен — ноль. Политика украинизации русского населения, прессинг со стороны националистов — люди натерпелись этого достаточно и в 2014 году вместе со всем народом Донбасса заявили о своем праве свободно жить, говорить на родном языке, идти своим путем. Этот выбор они и поныне защищают с оружием в руках», — отметил во время своего визита в Антрацитовский район глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM

Посёлок Дубовский Антрацитовского района Денис Абрамов © ИА REGNUM

Посёлок Дубовский Антрацитовского района Денис Абрамов © ИА REGNUM Посёлок Дубовский Антрацитовского района Денис Абрамов © ИА REGNUM

Посёлок Дубовский Антрацитовского района Денис Абрамов © ИА REGNUM

Граффити в поддержу спецоперации России на Украине Денис Абрамов © ИА REGNUM

На улицах Антрацита не видно военной техники, не слышно и артиллерийской канонады, до фронта более 100 км. В штатном режиме работает и градообразующее предприятие шахта «Комсомольская».

Шахта «Комсомольская», Антрацит Денис Абрамов © ИА REGNUM

Шахта «Комсомольская» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Шахта «Комсомольская» Денис Абрамов © ИА REGNUM

10 июля 2022 года в Антраците был открыт второй пункт выдачи паспортов Российской Федерации. По данным правительства ЛНР, более 284 тыс. жителей Республики уже получили гражданство Российской Федерации и в ближайшее время планируется открытие ещё двух пунктов выдачи паспортов РФ на освобожденных территориях ЛНР.

Администрация города Антрацит Денис Абрамов © ИА REGNUM

Администрация города Антрацит Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пункт выдачи российских паспортов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пункт выдачи российских паспортов Денис Абрамов © ИА REGNUM Пункт выдачи российских паспортов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пункт выдачи российских паспортов Денис Абрамов © ИА REGNUM

В городах ЛНР украинская гривна используется наряду с российским рублём.

Плакат в поддержку спецоперации России на Украине Денис Абрамов © ИА REGNUM

В магазине Антрацита Денис Абрамов © ИА REGNUM

В магазине Антрацита Денис Абрамов © ИА REGNUM В магазине Антрацита Денис Абрамов © ИА REGNUM

В ходу как российский рубль, так и украинская гривна Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM

На освобожденной территории ЛНР также функционируют отделения Государственного банка ЛНР. Отделения предоставляют полный спектр банковских услуг для физических лиц, юридических лиц и физлиц-предпринимателей. В полном объёме работают государственные учреждения, магазины, а в школах и детских садах вовсю ведётся подготовка к 1 сентября.

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM

Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г. Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гимназия №1 Антрацита Денис Абрамов © ИА REGNUM

В учебных учреждениях ведётся подготовка к новому учебному году. Гимназия №1 Антрацита Денис Абрамов © ИА REGNUM