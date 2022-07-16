Вашингтон, 16 июля 2022, 15:38 — REGNUM Известный актёр Вуди Харрельсон сыграет в новом фильме студии Lionsgate. Об этом сообщило издание Deadline 16 июля.
Предстоящая лента получит название «Отплытие» и расскажет о музыкантах, занимавшихся продвижением «яхт-рока» в конце 1970-х годов. Режиссёром картины выступит Крис Д’Ариенцо («Рок на века»).
Напомним, 24 июня 2022 года состоялась премьера боевика «Человек из Торонто» режиссёра Патрика Хьюза. Одну из главных ролей в картине исполнил Вуди Харрельсон.
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