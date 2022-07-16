Вашингтон, 16 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Известный актёр Вуди Харрельсон сыграет в новом фильме студии Lionsgate. Об этом сообщило издание Deadline 16 июля.

Вуди Харрельсон

Предстоящая лента получит название «Отплытие» и расскажет о музыкантах, занимавшихся продвижением «яхт-рока» в конце 1970-х годов. Режиссёром картины выступит Крис Д’Ариенцо («Рок на века»).

Напомним, 24 июня 2022 года состоялась премьера боевика «Человек из Торонто» режиссёра Патрика Хьюза. Одну из главных ролей в картине исполнил Вуди Харрельсон.