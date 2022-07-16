Белград, , 12:06 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего.

Александр Вучич Predsednik.rs

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«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, что же касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», — отметил он в беседе с журналистами. Он добавил, что новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику.

«Правительство не будет антироссийским и будет беречь наши традиционные дружеские отношения», — подчеркнул он.

Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстит Вучичу за его заявления о спецоперации.