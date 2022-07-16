Красноярск, 16 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Красноярске инспекторы ДПС установили личность водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП. Трагедия произошла в Центральном районе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Красноярскому краю.

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярске

По предварительным данным, поздно вечером 15 июля 38-летний водитель автомобиля Daewoo не предоставил преимущество и допустил столкновение с ВАЗ-21 150, водитель которой скрылся. В результате 22-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте.

«В ходе работы было установлено, что водитель «Дэу» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что показал прибор — 0,380 мг/л», — отметили в ведомстве.

Водителем отечественного автомобиля оказался 23-летний местный житель. По его словам, он купил машину неделю назад, а оставил место ДТП, поскольку находился в шоковом состоянии. На него составлены административные протоколы.