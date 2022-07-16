Мадрид, 16 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В результате экстремальной жаркой погоды в Испании в течение пяти дней скончались 237 человек. Об этом 16 июля сообщает агентство EFE со ссылкой на данные подведомственного испанскому минздраву Института здоровья Карлоса III.

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Согласно этой информации, в период с 10 по 14 июля включительно на территории страны из-за связанных с аномально высокой температуры воздуха причин скончались 237 человек.

При этом ранее испанское государственное метеорологическое агентство из-за сильной жары повысило уровень погодной опасности в большей части регионов страны до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Температура воздуха в стране может повысится до +45 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что ильная жара в Испании за три последних дня повлекла за собой смерти 84 человек.