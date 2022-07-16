Вашингтон, 16 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. 57-летний Киану Ривз заявил, что мечтает сыграть постаревшего Бэтмена, пишет Extra.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». Реж. Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз

Во время промо кампании мультфильма «Суперпитомцы», в котором Киану озвучил одного из супергероев, он признался, что был бы не против стать частью киновселенной DC: мечтает исполнить роль Бэтмена в возрасте.

На слова актера уже отреагировал режиссер Мэтт Ривз: «Я бы тоже мечтал снять Киану в этой роли, но пока что ее исполняет Роберт Паттинсон… Возможно, однажды эта роль постаревшего Бэтмена достанется именно Киану».