Донецк, 16 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Михайловке 6 снарядов. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:30 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские военные обстреляли Озеряновку в ДНР.