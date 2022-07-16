Архангельск, , 11:53 — REGNUM Власть РФ возвращает советские ценности, пытаясь вывести страну из тупика, в котором она оказалась благодаря капиталистическому мироустройству, заявил в беседе с корреспондентом первый секретарь Архангельского обкома КПРФ, вице-спикер Архангельской гордумы Александр Гревцов.

Битва за Сталинград Stalingrad75.mil.ru

«Причины, по которым власть начинает возвращать советские ценности, проста. Уже даже президент признаёт, что капиталистическое мироустройство, с которым страна живёт три десятилетия, зашло в тупик, оно неперспективно. При капитализме мир деградирует. Поэтому он вынужден возвращать утраченные в 90-е годы XX века духовные и нравственные ценности. И Великая Победа советского народа — одна из таких безусловных ценностей для каждого советского человека и его наследников. А Сталинградская битва — ключевое событие Великой Отечественной войны. И поскольку именно сегодня наша страна переживает ответственнейший период в истории, то власть начинает обращаться к советской истории – самой близкой, родной и понятной каждому», — сказал Гревцов.

Он напомнил, что именно в советский период обеспечил ракетно-ядерный паритет, был покорен космос, создана одна из ведущих экономик мира.

«Современной» России это не под силу. Поэтому, если мы забудем славную советскую историю, то… за примером далеко ходить не надо, к чему это приведёт, достаточно вспомнить, к чему привела такая «забывчивость» ту же Украину. 17 июля исполняется 80 лет со дня начала битвы за Сталинград. И если к 80-летию Победы в битве городу будет возвращено историческое имя, это станет лучшей памятью героям Сталинграда, станет первым шагом к возрождению великой социалистической страны и к возрождению гордости и самостоятельности её многонационального народа», — заявил депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Советской армией фашистских войск в Сталинградской битве.