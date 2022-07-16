Вашингтон, , 11:51 — REGNUM На данный момент Соединённые Штаты не видят признаков перепродажи поставляемого киевскому режиму американского оружия третьим сторонам. Об этом 15 июля заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

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«Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины», — сказал он.

При этом в начале июля украинское бюро экономической безопасности сообщило о выявленных им случаях перепродажи гуманитарной помощи и оружия, поставляемых Киеву странами Западу. Позднее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что западные страны направили в эту страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставляемых киевскому режиму вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одна из поставляемых киевским боевикам реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США оказалась в распоряжении Вооружённых сил (ВС) России.